لمواجهة خطر إيران.. روبوتات بحرية أميركية ستنتشر في الشرق الأوسط

2023/05/06 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لمواجهة التهديدات الإيرانية في الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، تستعد الولايات المتحدة إلى نشر "ربوتات بحرية" أو زوارق مسيرة في منطقة الشرق الأوسط.

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