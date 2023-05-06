لطيف يحيى أكاذيب مستمرة لا يصدقها غير المغفلين

2023/05/06 | 03:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة اخبار العراق.لندن ليس ابنا لصدام وشبيه عدي كذبة اعتاش عليها لطيف يحيي كتب المحرر السياسي لشبكة اخبار العراق يحاول المدعو لطيف يحيي ان يسوق نفسه عبر وسائل الاعلام...أكمل القراءة ←

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