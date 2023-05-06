بعد انتقادات

2023/05/06 | 03:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، الجمعة، في بيان، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد القوات والمعدات العسكرية في المنطقة العسكرية بجنوب البلاد، حيث وجه بتوفير الإمدادات العسكرية.

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