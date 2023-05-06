هل ينجو الملك تشارلز من

2023/05/06 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "معقدة للغاية"، الحياة التي يعيشها الملك تشارلز الذي سيجرى تتويجه رسميا ملكا لبريطانيا، السبت، في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام، ولكن هذا لا يمنع من وجود تعقيدات داخل العائلة الملكية نفسها والذين يهمسون بأسرار الأسرة لوسائل إعلام.

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