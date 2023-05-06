ارتفاع درجات الحرارة في المغرب والجزائر.. دراسة تحدد السبب والتبعات

2023/05/06 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة أجراها فريق دولي من علماء المناخ أن درجة الحرارة غير العادية بأجزاء من المغرب والجزائر خلال شهر أبريل الماضي لم تكن ممكنة بدون تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية.

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