مصادر لـCNN: روسيا تشوش على أنظمة الصواريخ الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

2023/05/06 | 05:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن روسيا عملت خلال الأشهر الأخيرة على إعاقة أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، وذلك باستخدام أجهزة للتشويش على الصواريخ فلا تستطيع إصابة أهدافها.

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