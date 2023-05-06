بايدن يرد على سؤال بشأن تأثير تحقيق وزارة العدل مع ابنه هانتر على رئاسته

2023/05/06 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن ابنه هانتر بايدن لن يؤثر على رئاسته.

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