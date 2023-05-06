حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي: غوايدو لم يعد مرشحا للانتخابات التمهيدية

2023/05/06 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي، الجمعة، أن المعارض خوان غوايدو الذي لجأ إلى الولايات المتحدة نهاية أبريل لم يعد مرشحه للاقتراع التمهيدي الذي ستجريه المعارضة استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2024.

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