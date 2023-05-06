إيران.. إعدام سويدي من أصل إيراني بتهمة

2023/05/06 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (آي آر آي بي) أن سلطات البلاد أعدمت، السبت، سويديا من أصل إيراني أدين بقيادة جماعة عربية انفصالية متهمة بشن هجمات من بينها هجوم في عرض عسكري عام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا.

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