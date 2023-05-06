مصر.. تصريح مدرب بيراميدز بعد الخسارة من الأهلي يُثير جدلاً:

2023/05/06 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد خسارة الفريق من نادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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