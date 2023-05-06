وكالة: إيران تنفذ حكم الإعدام بحق إرهابي إيراني-سويدي

2023/05/06 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت إيران اليوم السبت، حكم الإعدام بحق “المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب” بتهمة الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.بدورها، قالت وكالة “فارس” إنه “تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق حبيب فرج الله جعب الملقب بـ “حبيب أسيود” رئيس “حركة النضال” الإرهابية والمخطط الرئيسي للهجوم الإرهابي على استعراض القوات المسلحة في […]

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