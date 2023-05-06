مسؤول صيني: كوفيد لا يزال خطرا رغم إنهاء منظمة الصحة لحالة الطوارئ

2023/05/06 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحد كبار مسؤولي الصحة بالصين إن فيروس كورونا لا يزال يمثل‭ ‬خطرا على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية، مشيرا إلى أن الصين ستواصل مراقبة الفيروس وستزيد من التطعيمات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

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