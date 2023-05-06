2023/05/06 | 09:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z-KuxOO5loc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيمة ترجع أكبر مغترب للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيمة ترجع أكبر مغترب للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).