2023/05/06 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيرت كنيسة إنجلترا صياغة دعوتها للجمهور لمبايعته للملك تشارلز الثالث خلال مراسم تتويجه، السبت، وذلك بعد ردود الفعل الشعبية السلبية، حيث سيتيح رئيس أساقفة كانتربري الآن للناس خيار قول "حفظ الله الملك تشارلز" فقط بدلاً من تقديم تعهد الولاء الكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الضجة.. تغيير صياغة قسم مبايعة الملك تشارلز.. إليكم كيف أصبح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الضجة.. تغيير صياغة قسم مبايعة الملك تشارلز.. إليكم كيف أصبح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).