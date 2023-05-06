2023/05/06 | 09:39 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيتم فتح 15 منفذاً تسويقياً في المحافظات بمساحات كبيرة لبيع المواد الغذائية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: 13 مليون بطاقة إلكترونية ستوزع على المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: 13 مليون بطاقة إلكترونية ستوزع على المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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