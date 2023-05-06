التجارة: 13 مليون بطاقة إلكترونية ستوزع على المواطنين

2023/05/06 | 09:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم فتح 15 منفذاً تسويقياً في المحافظات بمساحات كبيرة لبيع المواد الغذائية.

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