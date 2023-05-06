علماء يفككون شفرة الحمض النووي لامرأة من قلادة عمرها 25 ألف عام

2023/05/06 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد العلماء طريقة لاستخراج الحمض النووي باستخدام تقنية جديدة رائدة على سنّ مثقوب يعود لغزال على الأرجح استعمل كقلادة للزينة.وهي المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء في عزل الحمض النووي البشري القديم من قطعة أثرية من العصر الحجري.

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