2023/05/06 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ليس حتماً عليك أن تعاني التقلب على جنبيك كل ليلة.فكِّر في نصائح بسيطة لتحظى بنوم أفضل، وذلك بإعداد جدول زمني للنوم وتضمين ممارسة الأنشطة البدنية في روتينك اليومي.يمكن أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 نصائح تساعد على الاستمتاع بنوم أفضل المركز الخبري الوطني.

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