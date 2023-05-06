بعد ثالث خسارة .. أسعار النفط ترتفع لأكثر من 75 دولاراً

2023/05/06 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط مع إغلاق الأسعار ليوم أمس الجمعة لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ‏بعدما سجلت هبوطاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من ‏بنوك مركزية كبرى.

وأغلق خام برنت مرتفعاً 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولارا للبرميل.



‏وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 ‏دولارا للبرميل عند التسوية.

وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضاً حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس ‏الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما اليوم.

كما انخفضت الاسعار أكثر بعد ان انكمش نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع في أبريل نيسان مع تراجع ‏الطلبيات وفي ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف الطلب المحلي.‏

ولكن توقعات بتخفيضات محتملة في الإمدادات خلال الاجتماع المقبل لمجموعة ‏أوبك+ للدول المنتجة في يونيو حزيران قدمت بعض الدعم للأسعار.‏

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