الصين تختلف مع الصحة العالمية وتؤكد: كورونا لا يزال يمثل خطراً

2023/05/06 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس لجنة الصحة الوطنية في الصين ليانج وانيان، اليوم السبت، أن فيروس كورونا لا يزال يمثل خطراً على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية.

وأنهت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب لكورونا، الجمعة، بعد أكثر من 3 سنوات من إعلانها الأصلي، قائلة إنه يتعين على الدول الآن التعامل مع الفيروس سواء بسواء مع الأمراض المعدية الأخرى.

وقال ليانج إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني أن كورونا سيختفي لكن يمكن الآن السيطرة علي تأثيره بشكل فعال.

وأضاف أن الصين ستواصل مراقبة تحورات الفيروس وتعزيز اللقاحات بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر والتطلع إلى تحسين قدرات العلاج من المرض.

المصدر: وكالات

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