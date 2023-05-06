تشارلز الثالث يُتوج ملكا في أول مراسم من نوعها منذ 1953

2023/05/06 | 10:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة لشعارات ستُطرّز على الأثواب الاحتفالية خلال مراسم تتويج الملك تشارلز وقرينته كاميلا، التقطت في محترف بشمال لندن في 5 أيار/مايو 2023 لندن (أ ف ب) – يُتوج تشارلز الثالث السبت ملكا في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.[…]

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