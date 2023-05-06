رئاسة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي ستكون لمخرج فائز بالأوسكار

2023/05/06 | 10:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP المخرج داميان شازيل في كاليفورنيا بتاريخ 26 شباط/فبراير 2023 روما (أ ف ب) – يرأس المخرج داميان شازيل الحائز جائزة أوسكار عن فيلمه “لا لا لاند” لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي في دورته الثمانين، على ما أفاد منظمو المهرجان الجمعة.ومن المقرر إقامة الدورة الثمانين من المهرجان السينمائي المرموق في جزيرة ليدو […]

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