تتويج تشارلز الثالث يعادل بنظر محبي “ذي كراون” موسماً من المسلسل

2023/05/06 | 10:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة التقطت في 3 أيار/مايو 2023 في لندن لمناصرين للعائلة الملكية حضروا لمتابعة مراسم تتويح الملك تشارلز الثالث لندن (أ ف ب) – تشكّل مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا السبت فرصة لا يمكن أن تفوّتها ميمي غيل (43 عاماً) من ولاية فلوريدا الأميركية، وهي لذلك ضبطت “ساعة المنبه عند الرابعة فجراً” لكي […]

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