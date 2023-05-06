رئيسي في دمشق خطأ سياسي قاتل

2023/05/06 | 10:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف على خلفية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق فإن بقاء بشار الأسد في الحكم ليس انتصارا إيرانيا.كذلك لا يمكن اعتباره انتصارا لما يُسمّى بمحور المقاومة.فإذا...أكمل القراءة ←

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