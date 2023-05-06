ايران .. من دولة المشروع الى مشروع الدولة ؟؟

2023/05/06 | 10:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر كانت معظم بحوثي ايام الشباب (النسبي) تتعلق بالمستقبل ” مستقبل العلاقات العراقية الايرانية” ..” مستقبل العلاقات العراقية السورية ” وهكذا ، وتجدر الاشارة الى ان الدراسات...أكمل القراءة ←

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