التجارة تعلن عزمها توزيع أكثر من 13 مليون بطاقة تموين إلكترونية

2023/05/06 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعتزم وزارة التجارة توزيع أكثر من 13 مليون بطاقة تموين إلكترونية بعد تطبيق هذا المشروع في أربع محافظات حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المشرف على مشروع أتمتة البطاقة الإلكترونية محمد حنون، إن "الوزارة شكلت لجاناً فنية في جميع المحافظات بالتعاون مع الإدارات المحلية لتطبيق مشروع أتمتة البطاقة التموينية بعد أن أثبتت نجاحها في محافظة كربلاء المقدسة أولاً، ثم محافظات المثنى ودهوك والنجف".

وأضاف حنون في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "تحديث البيانات يتم اعتماداً على البطاقة الموحدة، بعد تصحيح جميع البيانات السابقة وتحويلها إلى النظام الجديد لمنع تكرار أسماء المشمولين".

ولفت حنون إلى أن "الوزارة ماضية بتوزيع 8 ملايين ونصف المليون بطاقة، مع إضافة أكثر من 5 ملايين بطاقة لتوزيع السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية".

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