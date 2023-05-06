تصل إلى 25 مليوناً.. الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي

2023/05/06 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي الكترونياً، مبيناً أن السلف تبدأ من 5 ملايين دينار وتصل إلى 25 مليوناً.

وأضاف المصرف في بيان، أن "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".

وتابع ولفت البيان، أن "إصدار السلف سيكون على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

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