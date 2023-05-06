2023/05/06 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال 7 اشخاص من مثيري النزاعات العشائرية بمحافظة ميسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قيادة شرطة محافظة ميسان أعلنت عن استمرار عملياتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخاص من مثيري النزاعات العشائرية بميسان المركز الخبري الوطني.

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