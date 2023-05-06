النزاهة: تواطؤ الشركة العامة للتجهيزات الزراعية مع شركات النقل يحدث هـدراً بـ20 مليار دينار

2023/05/06 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تواطؤ الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في هدر قرابة (20) مليار دينار، فيما أسفرت إجراءات الهيئة عن تسديد أكثر من ثلاثمائة مليون دينارٍ كانت بذمَّة أحد […]

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