بغداد ترسل 400 مليار دينار إلى كردستان لدفع رواتب الموظفين

2023/05/06 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة المالية سترسل مبلغ 400 مليار دينار إلى الإقليم منتصف الأسبوع الجاري.

وقال حسن لـ(بغداد اليوم) إن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم لا تستطيع صرف رواتب الموظفين في الإقليم بسبب توقف الصادرات النفطية، وبالتالي هي بحاجة لأموال إضافية كي تتمكن من صرف الرواتب التي تأخرت".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية وبحسب المعلومات سترسل خلال منتصف الأسبوع الحالي مبلغ 400 مليار دينار إلى الإقليم، وبعدها ستباشر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين".

ويشهد إقليم كردستان ازمة مالية حادة تسببت بعجزه عن دفع رواتب الموظفين بعد قرار إيقاف الصادرات النفطية من الإقليم الى تركيا الذي جاء بعد كسب وزارة النفط الاتحادية دعوى قضائية بالمحاكم الدولية.

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