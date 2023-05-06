أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق

2023/05/06 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية ،اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة ، مبينة ان امطارا وانخفاضا في درجات الحرارة سيشهده طقس العراق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المناطق الوسطى من البلاد سيكون غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وأضاف البيان، اما في المناطق الشمالية من البلاد سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".

واشار البيان الى ان "الطقس في المناطق الجنوبية سيكون غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".

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