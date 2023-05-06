أبرزها الدكة العشائرية.. اعتقال 7 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في ميسان

2023/05/06 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، القبض على (7) متهمين وتصادر أسلحة مختلفة ضمن عملياتها الأمنية الاستباقية لملاحقة المطلوبين ومثيري النزاعات العشائرية.

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