2023/05/06 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح تود وزارة المالية توضيح بعض الحقائق للرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماتروج له بعض الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وغير دقيقة ، المتعلقة بإجراءتها الإدارية تجاه بعض منتسبيها ، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تنفي اتخاذها اجراءات ادارية بحق منتسبيها على خلفية التظاهرات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تنفي اتخاذها اجراءات ادارية بحق منتسبيها على خلفية التظاهرات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تنفي اتخاذها اجراءات ادارية بحق منتسبيها على خلفية التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).