2023/05/06 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي،اليوم السبت ، في الأسواق المحلية العراقية.وسجلت اسعار بيع الدولار 145,250 دينار لكل 100 دولار فيما سجلت اسعار شراء الدولار 143,250 دينار لكل 100 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية لــ يوم السبت المركز الخبري الوطني.

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