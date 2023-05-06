مدير مدينة الحسين الطبية: اجهزة تشخيصية حديثة واسرة عناية مركزة تدخل الخدمة قريبا

2023/05/06 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مدينة الحسين الطبية التابعة

الى دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة عن

قرب دخول اجهزة ومعدات تشخيصية حديثة

واسرة عناية مركزة متطورة الى الخدمة في

المستشفى، مشيرا الى ان عدم اقرار

الموازنة أثر على

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