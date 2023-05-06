الأمم المتحدة: 19 مليون شخص سيعانون الجوع في السودان

2023/05/06 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم

المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة عن

خشية برنامج الأغذية العالمي من أن

يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية

خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب

النزاع هناك.

وقا

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