ايران مستعدة لتنفيذ مشاريع مائية مشتركة مع العراق

2023/05/06 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الطاقة الايراني علي اكبر

محرابيان وزير الموارد المائية العراقي

عون ذياب عبدالله في بغداد، وأكد اثناء

هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات

الثنائية، مبديا استعداد ايران لتنفيذ

مشاريع مائية مش

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