الأغذية العالمي: 19 مليون سوداني قد يعانون من الجوع خلال الأشهر المقبلة

2023/05/06 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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