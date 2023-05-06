العراق موعود بكتلة هوائية حارة مرافقة لمنخفض جوي أفريقي بدءاً من الليلة

2023/05/06 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، إن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي خماسيني قادم من افريقيا بأتجاه غرب البلاد .

وقال عطية في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم): أنه "اعتبارا من اليوم ستشهد البلاد بداية التأثر بمنخفض يسبب تقلبات جوية وتحول باتجاه الرياح جنوبية شرقية ابتداء من المناطق الغربية مع كتل من السحب الركامية في شمال وغرب ووسط البلاد.

وأضاف عطية، أن "هذا المنخفض سيسبب هطول زخات من الامطار الرعدية خفيفة الشدة هذه الليلة وفجر وصباح الاحد في مناطق متفرقة من الانبار ونينوى ودهوك واربيل وكركوك وصلاح الدين والسليمانية وديالى، مع تشكل موجات غبار متوسطة الشدة في وقت متاخر الليلة وفجر وصباح يوم غد الاحد في شمال الانبار وجنوب نينوى تتجه نحو مدن وسط البلاد والفرات الاوسط ".

واشار الى ان "هذا التحول لن يستمر طويلا بسبب تاثير منخفض شبه الجزيرة الحراري الذي يسبب تقلبات باتجاه الرياح وارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الرطوبة جنوب العراق".

وأردف، ان "درجات الحرارة ستستقر حول الاربعين مئوية في مدن الجنوب ووسط وغرب البلاد وحول الثلاثينات في مدن شمال البلاد ".

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