اللجنة المالية تستضيف المحافظين لمناقشة موازنة المحافظات

2023/05/06 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.





وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية البرلمانية استضافت، اليوم السبت، المحافظين، لمناقشة تخصيصات المحافظات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وتعقد المالية النيابية اجتماعات يومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما استضافت عددا من الوزراء لمناقشة التخصيصات المالية لوزاراتهم.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أن تمرير قانون الموازنة قد يتم نهاية الشهر الجاري او بداية شهر حزيران القادم، مشيرة إلى انها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة القانون مع الجهات التنفيذية.

وحدد تحالف ادارة الدولة وفي اجتماع موسع بحضور السوداني قبل ايام، يوم 10 أيار الجاري موعدا أخيرا لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.

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