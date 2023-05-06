الحكيم يشيد بجهود الحد من النزاعات العشائرية: مرحلة استقرار غير مسبوقة

2023/05/06 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشاد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، بالجهود الخيرة التي تبذل للحد من النزاعات العشائرية، فيما اشار الى أن العراق يمر بمرحلة استقرار غير مسبوقة وعلى الجميع دعمها وتعزيزها.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، زار مضايف شمال البصرة العامرة بأهلها وتاريخها ومواقفها المشرفة"، مشيداً بـ "الجهود الخيرة التي تبذل للحد من النزاعات العشائرية".وأضاف أن "العراق يمر بمرحلة استقرار غير مسبوقة وعلى الجميع دعمها وتعزيزها"، مؤكداً أن "الاستقرار الحالي يتجلى بالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي وأن العراق مقبل على مشاريع إستراتيجية إقتصادية تربط مصالح المنطقة مع بعضها ويكون العراق محورها".

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