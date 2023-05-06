تواطؤ بين التجهيزات الزراعية وشركات النقل يحدث هدراً بـ20 مليار دينار

2023/05/06 | 11:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تواطؤ الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة...

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