2023/05/06 | 11:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نشرت تحقيقات استقصائية عن مقاتلين عراقيين قاتلوا ضد تنظيم داعش...

ظهرت المقالة فضاء أمني مستقر يشجّع على توظيف القوى العسكرية في الإعمار أولاً على المسلة.

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