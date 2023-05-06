2023/05/06 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بانطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، تحت شعار (شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع).وقال مراسلنا إنه برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، تحت شعار (شحة المياه، اهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع).وأضاف أن مؤتمر بغداد الدولي […]

ظهرت المقالة برعاية السوداني..



انطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه أولاً على ايرث نيوز.

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