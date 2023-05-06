أمريكا تبدأ اختبار لقاحات لأنفلونزا الطيور بعد تفشٍ قياسي

2023/05/06 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الولايات المتحدة ما يسميه بعض الخبراء "حقبة جديدة لأنفلونزا الطيور".وتكافح البلاد أكبر انتشار حتى الآن للفيروس شديد العدوى، منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2022..فما التفاصيل؟

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