2023/05/06 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة افتتاح ضريح قطب بغداد بعد تأهيله..وتحذير صدري عاجل من غضب الحليم | الحصاد الإخباري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة افتتاح ضريح قطب بغداد بعد تأهيله..



وتحذير صدري عاجل من غضب الحليم | الحصاد الإخباري قناة التغيير الفضائية.

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