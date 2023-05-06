تزامناً مع تتويج الملك.. توقيف 6 ناشطين مناهضين للملكية في لندن

2023/05/06 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان "ترافالغار" في لندن لوكالة فرانس برس "أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".

ويخطط حوالي ألفي متظاهر للتجمع في طريق الموكب المهيب للملك تشارلز في ميدان ترافالغار، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل.

وتتوقع السلطات أن ينظم ناشطون بيئيون مظاهرات أيضا.

ويعد حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، الحدث الأمني الأكبر في تاريخ بريطانيا حيث سيشارك فيه 11.5 ألف شرطي، 10 آلاف عسكري، كما سينتشر القناصة على أسطح المباني.

المصدر: RT

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