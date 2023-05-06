في جدة.. بدء محادثات أولية بين طرفي النزاع السوداني

2023/05/06 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بدء محادثات أولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان عمليات اقتتال عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة والحليف السابق لبرهان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المملكة وواشنطن، ترحبان ببدء المحادثات الأولية.

وكانت السعودية وواشنطن، أعلنتا، أمس الجمعة، مبادرة لاستضافة حوار بين الطرفين في المملكة.

ويحث البلدان، طرفي النزاع السوداني على الانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وفقا لبيان السبت.

وأودى الصراع الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع بحياة المئات وتسبب في إصابة الآلاف إضافة لنزوح سكان الكثير من المناطق هربا من الاقتتال، فيما تضررت البنية التحتية وإمدادات الكهرباء والقطاع الصحي.

المصدر: وكالات

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