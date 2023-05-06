السوداني: انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

2023/05/06 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة المياه بدأت منذ ثمانينات القرن

الماضي ولكن لم يتم مكاشفة المواطنين

بسبب العداء في النظام البائد

السوداني : ورثنا المشاكل المائية من

النظام السابق واستمر عدم الإدراك

الإداري حتى وصلنا إلى هذه ال

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