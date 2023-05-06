السليمانية .. تسجيل 34 إصابة بمرض الالتهاب الدماغي ما يعرف بـالسحايا

2023/05/06 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مستشفى "كلار" في

السليمانية بإقليم كردستان، اليوم

السبت، تسجيل 34 إصابة بمرض الالتهاب

الدماغي ما يُعرف بـ “السحايا".

وقالت الإدارة في بيان، إن "مستشفى

القلعة مليء بالمرضى، وأن من بين 74

ط

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