الصدر يصدر 11 توجيها لاتباعه في ذكرى استشهاد والده

2023/05/06 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

،اليوم السبت، 11 توجيها في ذكرى الشهادة

الخامسة والعشرون لوالده.



ونشر المقرب

من زعيم التيار الصدري والمعروف بوزير

القائد صالح العراقي في تدوينة له

تابعتها "المطلع"،

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